دوت الخليج ينشر البيان المالي لموازنة ٢٠٢١...٢٠٢٢ قبل عرضه على البرلمان

/628500/تحيا-مصر-ينشر-البيان-المالي-لموازنة-٢٠٢١٢٠٢٢-قبل-عرضه-على-البرلمان

ينشر موقع دوت الخليج الإخبارى، البيان المالى للموازنة 2021 - 2022 والذى ستيم عرضه على البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، من قبل وزير المالية محمد معيط.

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