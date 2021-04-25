/628502/شاهد-ستاد-الأهلي-WE-السلام-بعد-التحديثات-ومفاجأة-مؤمن-زكريا

قامت شركة ستادات المسئولة عن تطوير ستاد الأهلي وي السلام بتغيير الصور الداخلية داخل ملعب المباراة وغرف الملابس لتتواكب مع الأحداث الحالية، وزيادة بعض التحديثات الخاصة بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وجاءت أول الصور التي تم إضافتها وهي لنجم الفريق مؤمن زكريا وذلك من أجل توجية الدعم له خلال الفترة الصعبة التي يعيشها حاليا، وجاءت الصورة وهو يحرز هدف في شباك المنافسين.

ثاني الصور لمدرب الفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وهو يحتفل ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع مساعديه، وتواجد معه سامي قمصان، وسعد سمير ومخطط الأحمال رانجوانجا، ومعهم كأس دوري أبطال إفريقيا.

الصورة الثالثة لمحمد مجدي أفشة، وتظهر الصورة من الظهر موضحة رقم اللاعب 19، ويتواجد على الجانب الآخر علي معلول وهو يحتفل ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتواجد أيضا حسين الشحات ووالتر بواليا، وحمدي فتحي.

والصورة الرابعة، نادي القرن الأفريقي، الأكثر تتويجا في مصر.. الأكثر تتويجا في أفريقيا.. الأكثر تتويجا في العالم بالقرن 21.

هناك العديد من الحكايات والقصص التي صنعت مجد هذا الكيان حتى وصل إلي تلك المكانة المرموقة التي صنعت بعدها دستورا سار عليه كل من يمثله تحت شعار الأهلي فوق الجميع.

42 دوري مصري، 37 كأس مصر، 11 سوبر مصري، 9 أبطال أفريقيا، 1 كأس الكونفدرالية، 4 أفريقيا للأندية أبطال الكئوس، 6 سوبر أفريقيا، 4 البطولة العربية، 1 كأس الأفروآسيوية.

الصورة الخامسة تحمل تواجد وليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي.

الصورة السادسة تحمل تواجد عمرو السولية بجانب كلمة Bronze medal winners.

أول تعليق من موسيماني بعد مفاوضات جنوب إفريقيا

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن سر فوز المارد الأحمر في مباراة اليوم أمام انبي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الدوري الممتاز، ورفض المدير الفني للمارد الأحمر التطرق للحديث عن مفاوضات جنوب إفريقيا معه في المنتخب .

وقال موسيماني: " قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء المباراة في الشوط الأول، لأول مرة منذ فترة طويلة، كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين، حاولنا الحفاظ على المجهود البدني خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة".

ستاد الأهلي WE السلام

وتابع: " كانت لدينا شهية كبيرة اليوم للمكسب، وفخور بالفوز وأهنئ اللاعبين لأنهم شعروا بقيمة الخسارة في المباراة الماضية، ودائما تحتاج لخسارة من أجل العودة من جديد لطريق الإنتصارات".