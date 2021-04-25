/628504/تعرف-على-سعر-الدولار-في-البنوك-المصرية-اليوم-الأحد

سجل سعر الدولار اليوم الأحد، استقرارا أمام الجنيه المصرى وذلك في بداية تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان لموازنة وخطة التنمية 21/22

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة اليوم الأحد، والمتوقع أن تشهد الاستماع إلى البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021/2022، فضلا عن بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022.

مكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنه 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية والموقعة فى القاهرة.

مساهمات مالية عند اقتضاء الضرورة

ووفقا لمضمون الخطابات المتبادلة، توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو فى صورة عاملين ومدخلات، فضلا عن مساهمات مالية أخرى عند اقتضاء الضرورة، وتكلف الحكومة الألمانية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بتولى تنفيذ المشروع، بينما تكلف الحكومة المصرية وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية بتولى التنفيذ.

يأتى ذلك فضلا عن أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنه 2018.