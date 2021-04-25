/628505/رئيس-مجلس-النواب-تحرير-سيناء-ذكرى-خالدة-ستظل-مضيئة-فى-قلوب-المصريين

قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إن مصر تحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب كل المصريون وهى عيد تحرير أرض سيناء الغالية، مؤكدا على أن ذلك اليوم يحمل إلينا ذكرى خالدة حيث استطاعت فيه مصر تحرير بقعة عزيزة من أرضها بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها.

عيد تحريرسيناء

وتابع المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب:”، وهى ذكرى ستظل مضيئة فى قلوب وألباب كل المصريين، حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع المصرى الإسرائيلى، والذى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية”.

رئيس النواب يهنئ القوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

ووجه المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ،تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين واجهوا أعتى الغزاة على مر التاريخ، وخاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا فى معارك الشرف والفداء دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.

اقرأ أيضا: ياسمين أبوطالب: أرض سيناء ارتوت بدماء أجيال من الشهداء للحفاظ على ترابها

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ينظر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطواري بالبلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

وجاء في نص القرار في مدته الأولى الذي نشرته الجريدة الرسمية «تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل عام 2012ô».

حيث تنص مادة 131 من لائحة مجلس النواب، بأن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.