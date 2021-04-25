مجلس النواب يقف حداد على شهداء حادث قطار المنصورة

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وقف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على شهداء حادث قطار بنها - المنصورة.

وقال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم: بقلوب يملؤها الحزن والأسى ننعى ضحايا حادث قطار بنها - المنصورة الذي أدمى قلوبنا جميعا.

مجلس النواب يقف دقيقة حداد على روح الشهداء

جاء ذللك خلال وقوف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على شهداء حادث قطار بنها - المنصورة.

وأشار المستشار الدكتومر حنفي الجبالي رئيس المجلس ، إلى أن المجلس يتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة، داعين المولى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث وأن يعجل بشفاء المصابين.

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وأوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقا لجدول هذا الأسبوع وزير النقل سيلقي بيانا عن تطوير قطاع النقل وتحديدا للسكة الحديد.

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ينظر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطواري بالبلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

وجاء في نص القرار في مدته الأولى الذي نشرته الجريدة الرسمية «تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل عام 2012ô».

وتنص مادة 131 من لائحة مجلس النواب، بأن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.