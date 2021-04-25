/628508/محمد-عبد-الحميد-مصر-والإمارات-هما-القلب-النابض-للامة-العربية

قال النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن توقيت قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في غاية الأهمية لما تشهده وجهات النظر من تقارب في عدة ملفات بين الدولتين، الأمر الذي يُضفي نوعًا من الاستقرار في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن هذه القمة التاريخية أكدت أن مصر والإمارات هما القلب النابض للأمة العربية .

علاقات تاريخية بين مصر والامارات

ولفت النائب محمد عبد الحميد، إلى إن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين البلدين وهى نموذج رائع ومتفرد، ويصلح ليكون مثالاً للعلاقات التى يجب ان تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية، مشيدا بما وصلت إليه العلاقات من تطور كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها .

الصادرات المصرية فى الامارات

وأشاد النائب محمد عبد الحميد بالنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات والحرص المشترك من قبل الدولتين على المضي قدما نحو مزيد من تعميق تلك العلاقات،مشيراً الى إن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر ،خاصة أن السوق الاماراتى هو الوجهة الأولي للصادرات المصرية ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

أكد النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب ،على ان الإمارات تتواجد في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات إضافية، من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري .

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتطابق وجهتى نظر القاهرة وأبو ظبى خلال القمة الناجحة بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد تجاه جميع القضايا التى تهم البلدين وتجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية موجهاً التحية لدولة الامارات العربية المتحدة لدعمها للموقف المصرى تجاه ازمة سد النهضة الاثيوبى.

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هذا وقد هنأ المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة الباسلة بعيد تحرير سيناء مؤكدا على انها ذكري خالدة تجسد معاني العزة والكرامة .