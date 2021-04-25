رئيس النواب يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة: تحتفل مصر اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب كل المصريون وهى عيد تحرير أرض سيناء الغالية.
وأشار إلى أن ذلك اليوم الذى يحمل إلينا ذكرى خالدة حيث استطاعت فيه مصر تحرير بقعة عزيزة من أرضها بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وهى ذكرى ستظل مضيئة فى قلوب وألباب كل المصريين، حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع المصرى الإسرائيلى، والذى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.
وقال: تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين واجهوا أعتى الغزاة على مر التاريخ، وخاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا فى معارك الشرف والفداء دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.
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