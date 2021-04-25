الجامعة اليابانية: برنامجان جديدان لربط الخريجين بسوق العمل

وقال ريان، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، أن هناك أولوية لتوجيه مشروعات تخرج طلاب الكلية، لحل مشاكل واقعية فى الشركات والمؤسسات والمصانع من خلال قيام كل مجموعة من الطلاب ببحث علمى يقدم حلولا إبتكارية لها.
وأشار إلى أنه يجرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات تعمل كل مجموعة تحت إشراف أستاذ من أساتذة الكلية، لحل مشكلة واقعية فى مجالى المحاسبة وإدارة الموارد البشرية.
وأضاف عميد كلية الإدارة الدولية، أن الجامعة المصرية اليابانية لديها شراكات علمية مع كبرى الجامعات اليابانية، قائلا:"هناك أساتذة من تلك الجامعات يقدمون المشورة والنصح فى إدارة وتقديم البرامج الدراسية ويشاركون فى تدريس بعض المقررات".
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