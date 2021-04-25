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الجامعة اليابانية: برنامجان جديدان لربط الخريجين بسوق العمل

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الإسكندرية - هشام وليد 2021-04-25 12:05 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عادل ريان، عميد كلية الإدارة الدولية والإنسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، عن تقديم برنامجين جديدين بالكلية قريبا فى مرحلة البكالوريوس وهما "التمويل والاستثمار و"التسويق والإدارة الدولية"، وذلك لربط الخريجين بأسواق العمل المحلية والدولية.

وقال ريان، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، أن هناك أولوية لتوجيه مشروعات تخرج طلاب الكلية، لحل مشاكل واقعية  فى الشركات والمؤسسات والمصانع من خلال قيام كل مجموعة من الطلاب ببحث علمى يقدم حلولا إبتكارية لها.

وأشار إلى أنه يجرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات تعمل كل مجموعة تحت إشراف أستاذ من أساتذة الكلية، لحل مشكلة واقعية فى مجالى المحاسبة وإدارة الموارد البشرية.

وأضاف عميد كلية الإدارة الدولية، أن الجامعة المصرية اليابانية لديها شراكات علمية مع كبرى الجامعات اليابانية، قائلا:"هناك أساتذة من تلك الجامعات يقدمون المشورة والنصح فى إدارة وتقديم البرامج الدراسية ويشاركون فى تدريس بعض المقررات".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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