وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 40 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ11 عامل، و4.000 جنيه لـ3 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 60 عاملًا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.
وقال أحمد القللى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضى - إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 1.053 منشأة وجرى القيام بـ39 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 95 شكوى عمالية تم تسوية 5 شكاوى منها، وإحالة 25 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 66 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 7 فلسطينيين، وتجديد 3 تراخيص أخرى، وإستخراج 1.334 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى انتهت المديرية من 8 دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ99 متدرباً، و3 دورات تدريبية أخرى فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ33 متدرب ومتدربة.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 432 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 1.173 شابًا بالدقهلية منهم 12 ذوى همم وعزيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.