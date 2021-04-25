القوى العاملة: تعيين 1.173 شابًا بالدقهلية منهم 12 ذوى همم وعزيمة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1.173 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4.483 شاباً منهم 29 من ذوى القدرات، وتوفير 40 فرصة عمل.





وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 40 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ11 عامل، و4.000 جنيه لـ3 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 60 عاملًا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضى - إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 1.053 منشأة وجرى القيام بـ39 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 95 شكوى عمالية تم تسوية 5 شكاوى منها، وإحالة 25 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 66 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 7 فلسطينيين، وتجديد 3 تراخيص أخرى، وإستخراج 1.334 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى انتهت المديرية من 8 دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ99 متدرباً، و3 دورات تدريبية أخرى فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ33 متدرب ومتدربة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 432 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.