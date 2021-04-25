القوى العاملة: تحصيل 186 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات مواطن مصرى، بلغت 44 ألفا و400 ريالًا سعوديًّا، أى ما يعادل 186 ألف جنيه مصرى تقريبًا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العامل المصرى "يحيى.أ.م.م" المتأخرة لدى إحدى شركات الاستثمار الزراعى بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المواطن قام بتحريك دعوى عمالية ضد الشركة إلا أنها رفضت فقام المكتب بعمل مذكرة مرافعة قانونية واعتراض على رفض الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب عليها القضاء بأحقية المواطن فى مبلغ 44 ألفا و400 ريال سعودى، وقد تقدم المكتب لتنفيذ الحكم والتسوية الودية مع إدارة الشركة، وتم إثبات محضر تصالح وتنازل على الحقوق المالية لدى فرع وزارة العمل بالرياض بعد استلام كافة المستحقات المالية.

كما قام المكتب باستخراج تأشيرة خروج نهائى للمواطن عن طريق مكتب العمل، ونظراً انتهاء جواز السفر الخاص به، فقد تم عمل وثيقة سفر للمواطن.

وقد وجه المواطن الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، ومكتب التمثيل العمالى لما تم تقديمه من جهد ومساعدة حتى انتهاء مشكلته.