بعد قليل.. السعيد تلقى بيان مشروع التنمية المستدامة لـ21-22 أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - تلقى بعد قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالى 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022) فى الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب.





وتستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى بيانها الملامح الأساسية لوثيقة خطة التنمية للعام المالى 21-22؛ وهى الوثيقة التى أُعدت فى ظل ظروف استمرار فيروس كورونا المستجد. وتتناول الدكتورة هالة السعيدِ السيناريوهات الـمطروحة فِى شأن المدى الزمنى لزوال الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، والاستثمارات المستهدفة للقطاعات المختلفة بعام الخطة.

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