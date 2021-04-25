حنفى جبالى يحذر النواب: موجة كورونا الجديدة سريعة الانتشار

جدة - نرمين السيد - وقال فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم: الموجة الجديدة من هذا الوباء اللعين سريعة الانتشار. وطالب حنفى جبالى، الأعضاء بمراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، للحفاظ على صحة الجميع.

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