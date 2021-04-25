«المثقفون الأقباط وقضية اللغة العربية» محاضرة فى مكتبة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تنظم مكتبة الإسكندرية، الأربعاء المقبل، محاضرة بعنوان "المثقفون الأقباط وقضية اللغة العربية.. نهاية القرن 19م ومطلع القرن 20م"، يحاضر فيها الدكتور رامى عطا صديق، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الصحافة بأكاديمية الشروق، وذلك عن طريق البث عن بُعد.





تتناول المحاضرة موقف بعض الصحف التى أصدرها المواطنون الأقباط من قضية الحفاظ على اللغة العربية، خلال الفترة الممتدة من نهايات القرن التاسع عشر وحتى الربع الأول من القرن العشرين، عبر كتابات صحفية متنوعة كتبها مواطنون مصريون، مسلمون ومسيحيون.

وتصدرت قضية الحفاظ على اللغة العربية كواحدة من بين أبرز القضايا الثقافية والاجتماعية وقتذاك، إذ كانت مصر واقعة تحت براثن الاحتلال البريطانى، الذى عمل على إضعاف اللغة العربية لصالح اللغة الإنجليزية من جانب، ومن جانب آخر رغبة فى خدمة مصالح سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر.

وتسلط المحاضرة الضوء على الاهتمام بمسألة الحفاظ على اللغة العربية، من خلال كتابات عدة فى بعض الصحف التى أصدرها المواطنون الأقباط خلال الفترة محل الدراسة والبحث، ومنها صحف "الوطن- مصر- المفتاح- المحيط- رعمسيس"، وكانت مجموعة من أبرز الصحف العامة والثقافية فى تلك الفترة.

وتنوعت خطابات الكتابات الصحفية بدورها بين ثلاثة فرق أساسية، الأول يدعو للحفاظ على اللغة العربية، بينما يدعو الخطاب الثانى إلى إحياء اللغة القبطية، أما الخطاب الثالث وكان الأكثر تواجدًا فكان يدعو إلى العناية بحفظ اللغة العربية مع الاهتمام بإحياء اللغة القبطية فى الوقت ذاته، وكان لكل فريق مبرراته وأسبابه.