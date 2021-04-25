فيديو.. السيسى يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول.



جدة - نرمين السيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول. جاء ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بعيد تحرير سيناء.

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