وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممى الخاص لليمن سبل دعم جهود...

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، المبعوث الأممى الخاص لليمن مارتن جريفيث، للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع فى اليمن، وسبل دعم جهود التوصل لحل سياسى شامل ومستدام للأزمة اليمنية. ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صور تبرز استقبال وزير الخارجية للمبعوث الأمى الخاص لليمن.

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