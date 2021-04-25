مصر تنفذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء منذ 2014.. أرض الفيروز تهزم الإرهاب...

يظل ملف الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء على قمة الأولويات العاجلة والملحة للدولة المصرية، باعتباره قضية أمن قومي، حيث وضعت الدولة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها، انطلاقاً من حقيقة أن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ليجري العمل بخطوات متسارعة لتعويض سيناء عن سنوات مضت، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والاستثمارات في شتى القطاعات، وتأسيس سلسلة من المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة، ومدها بشرايين الحياة عبر بناء جسور وأنفاق تربط البوابة الشرقية لمصر بمنطقة وادي النيل والدلتا، حتى يتم الاستغلال الأمثل لثروات ومقومات أرض الفيروز الاقتصادية وإعادة بناء الإنسان بها.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء منذ عام 2014.

وأوضح التقرير أنه تم إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، حيث من المقرر أن تصل لـ 10.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه عام 2020/2021، و5.4 مليار جنيه عام 2019/2020، و3.4 مليار جنيه عام 2018/2019، و4.2 مليار جنيه عام 2017/2018، و6.3 مليار جنيه عام 2016/2017، و2.7مليار جنيه عام 2015/2016، و2 مليار جنيه عام 2014/2015.

هذا وقد استعرض التقرير أبرز مشروعات البنية التحتية، حيث وصل إجمالي الطرق التي تم إنشاؤها نحو 2400 كم، وأهمها إنشاء طريق مزدوج شرم الشيخ- نفق أحمد حمدي بطول 342 كم، في حين تم الانتهاء من تطوير طريق طابا- نويبع بطول 60 كم، وكذلك الانتهاء من تطوير المرحلتين الأولى والثانية من طريق دهب- نويبع بطول 50 كم.

وأضاف التقرير أنه جار العمل على تنفيذ عدد من مشروعات تطوير الطرق، أبرزها طريق وادي سعال - سانت كاترين‎ بطول 65 كم، وبنسبة تنفيذ تبلغ 93%، بالإضافة إلى أنه جار تطوير المرحلة الثالثة من طريق دهب- نويبع بطول 27 كم، وبنسبة تنفيذ تبلغ 61%.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى إنشاء 5 كباري عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع، فضلاً عن الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة للموانئ والمنافذ البرية، أفاد التقرير بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ، إلى جانب الانتهاء من تطوير منفذين بريين بمدينتي طابا ورفح.

وتطرق التقرير إلى أهم المقومات الصناعية داخل شبه جزيرة سيناء، لافتاً إلى وجود 5 مناطق صناعية ببئر العبد ووسط سيناء وأبو زنيمة والمساعيد والقنطرة شرق، فضلاً عن إقامة منطقة صناعية جديدة بوسط سيناء على مساحة 78.4 ألف فدان، بالإضافة إلى أنه جار وضع خطة تنمية وتطوير للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

هذا وقد تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يساهم في تنمية سيناء، حيث تمتد المنطقة داخل 5 محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء)، وتشمل 6 موانئ بحرية (ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، ميناء العين السخنة، ميناء الطور، ميناء الأدبية).

كما تضم 4 مناطق صناعية (منطقة شرق بورسعيد - منطقة شرق الإسماعلية - منطقة القنطرة غرب - منطقة العين السخنة)، ووصل إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة لنحو 18 مليار دولار، وفرت 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إنشاء مصنع أسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 7 مليون طن سنوياً بالعريش، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 طن سنوياً بالقنطرة شرق، وقد وفر مجمع مصانع الرخام بجفجافة، الذي تم إنشاؤه على مساحة 3 مليون م2 نحو 700 ألف فرصة عمل مباشرة.

هذا وذكر التقرير أنه تم افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بشرم الشيخ في مارس 2021، ليخدم أكثر من 1300 شركة.

وأبرز التقرير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة لأهالي سيناء حتى نهاية فبراير 2021، لافتاً إلى أنه قد تم تمويل 8317 مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة بلغت نحو 469.3 مليون جنيه.

كما تم تمويل 814 مشروعاً من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بتكلفة بلغت 130.3 مليون جنيه، واستفاد 201 من أهالي شمال سيناء من مشروعات صندوق التنمية المحلية، التي بلغت تكلفتها نحو 1.8 مليون جنيه.

وكذلك، كشف التقرير عن جهود دعم خدمات الكهرباء بسيناء، موضحاً زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 32.6%، ليصل إجمالي عدد المشتركين لنحو 258.7 ألف مشترك حتى مارس 2021، مقارنة بـ 195.1 ألف مشترك في يوليو 2014.

وذكر التقرير زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنسبة 15.6%، ليصل الإجمالي إلى نحو 14.1 ألف كم حتى مارس 2021 مقارنة بـ 12.2 ألف كم في يوليو 2014.

ووفقاً للتقرير، بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات الكهرباء نحو 10 مليار جنيه لتحقق بذلك فائضاً يتجاوز 25% حتى أكتوبر 2020، بينما يجري إنفاق 5 مليارات جنيه على استثمارات بقطاع الكهرباء، في حين تم إنفاق مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع شمال سيناء و700 مليون جنيه لقطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة.

وعن جهود دعم خدمات الاتصالات بسيناء، أشار التقرير إلى أنه تم ربط 549 جهة من إجمالي 703 جهة في إطار منظومة التحول الرقمي بمعدلات إنجاز تبلغ 78%، بالإضافة إلى اعتماد الإصدار الأول لتطبيق الهواتف الذكية لمحافظة جنوب سيناء في إطار التحول الرقمي.

وعلى صعيد قطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب في سيناء، اشار التقرير إلى إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد أكبر محطة معالجة بالعالم، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليار دولار، وإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3/يوم.

هذا إلى جانب مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، وإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ مليون م3/يوم، وكذلك إنشاء محطة تحلية بمدينة الطور بتكلفة تبلغ 550 مليون جنيه، وإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف م3/يوم.

هذا وقد بلغت تكلفة تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بسيناء 1.8 مليار جنيه، في حين تم تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمدينة طور سيناء، وإضافة 48.6 مليون م3/سنة طاقة إنتاجية من محطات التحلية بسيناء.

كما تم تنفيذ 39 محطة تحلية، بواقع 24 محطة تحلية مياه البحر، و15 محطة تحلية مياه الآبار، علماً بأن تكلفة مشروع تطوير منظومة مياه الشرب بمدينة العريش بلغت نحو 42.5 مليون دولار.

وفيما يخص جهود توفير سكن ملائم لأهالي سيناء، أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي، فقد تم إنشاء نحو 47 ألف وحدة سكنية حتى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى إنشاء 2794 منزلاً بدوياً.

جاء ذلك بالتزامن مع تطوير المناطق غير الآمنة حيث تم تنفيذ 2674 وحدة سكنية بجنوب سيناء بمناطق (الرويسات بشرم الشيخ- وادي البيضا بدهب- الحي الأول بأبو زنيمة- المزينة بنويبع)، وكذلك جار تنفيذ 412 وحدة سكنية بجنوب سيناء بمنطقتي الجبيل بالطور والطرابين بنويبع.

وبالنسبة للمدن الجديدة، أشار التقرير إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة والتي تشمل نحو 52 ألف وحدة سكنية، ومدينة سلام مصر (شرق بورسعيد)، التي تشمل 4340 وحدة سكنية و4889 وحدة سكنية بالمنطقة السياحية، ومدينة رفح الجديدة التي تشمل نحو 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوي، ومدينة بئر العبد الجديدة التي تشمل نحو 16.6 ألف وحدة سكنية.

وتطرق التقرير كذلك إلى جهود الدولة لدعم قطاعي الزراعة والري بسيناء، لافتاً إلى أنه تم العمل على توفير أراض صالحة للزراعة، حيث تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً متكاملاً بإجمالي مستفيدين بلغ 2122 مستفيداً، بينما من المخطط إنشاء 8 تجمعات تنموية أخرى.

وفي سياق متصل، تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالي 400 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليار جنيه، بينما من المقرر أن يتم استصلاح 600 ألف فدان بوصول المياه إليها بعد الانتهاء من محطة معالجة مياه بحر البقر في يونيو 2021، فضلاً عن أنه سيتم استزراع ما بين 70 إلى 100 ألف فدان وريها عبر سحارة سرابيوم، من خلال نقل مياه النيل إلى سيناء من أسفل قناة السويس، وهي تعد أكبر مشروع مائي ينفذ في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أنه تم حفر 453 بئراً بسيناء بتكلفة 4 مليار جنيه حتى أكتوبر 2020، في حين تم صرف 61.3 مليون جنيه لتطوير وتنمية 10 قرى بسيناء، وبلغت تكلفة تنفيذ مشروع توفير المياه لتطوير منظومة الزراعة ما بين 13 إلى 15 تجمعاً تنموياً نحو 170 مليون دولار بنسبة تنفيذ بلغت 82%.

واستعرض التقرير أيضاً جهود دعم الثروة السمكية بسيناء، موضحاً أنه تم تنفيذ 5907 أحواض سمكية ضمن مشروع الاستزراع السمكي حتى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى أنه جار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بإجمالي تكلفة 3.5 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء بتكلفة تبلغ 120 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بجهود الدولة لحماية سيناء من أخطار السيول، فقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى من مشروع حماية طابا من أخطار السيول 50 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة تنفيذ بحيرة وحاجز خلفها بمدينة دهب، بسعة 100 ألف م3، 6 مليون جنيه، وذلك لحماية منطقة العصلة السكنية.

وأبرز التقرير جهود تنشيط قطاعي السياحة والآثار بسيناء، موضحاً أن تكلفة مشروع افتتاح متحف شرم الشيخ في أكتوبر 2020 قد بلغت 812 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل حديقة السلام النباتية بمدينة شرم الشيخ ومحميات سانت كاترين كتطوير مسار جبل موسى.

كما خصصت وزارة السياحة 41 مليون جنيه لصالح مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يبدأ من سيناء، وتم إطلاق مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين، والذي يهدف لإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.

وبشأن المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الآثار بجنوب سيناء خلال عام 2020/2021 ذكر التقرير أنه جار استكمال تطوير المتاحف الأثرية والإقليمية بتكلفة بلغت نحو 302 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة استكمال حفائر الآثار المصرية والإسلامية والقبطية نحو 12.5 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة استكمال ترميم الآثار المصرية نحو 4.4 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران تم إنشاء مطار البردويل الذي تبلغ سعته الاستيعابية 300 راكب/ساعة، في حين تبلغ مساحته 320 ألف م2، بالإضافة إلى تطوير مطار سانت كاترين لتبلغ سعته الاستيعابية 600 راكب /ساعة، مقارنة بـ 80 راكب حالياً، حيث تبلغ مساحة المطار الحالية 2 مليون م2.

وتناول التقرير الحديث عن محاور بناء الإنسان، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالتعليم والثقافة قد تم إنشاء وتطوير 131 مدرسة تضم 1300 فصل، بالإضافة إلى أنه تم مد كابلات الفايبر لـ 39 مدرسة ثانوية، وجار مد الكابلات لـ 7 مدارس أخرى، وكذلك تم توزيع 4565 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية.

وفي الإطار ذاته، تم إنشاء مدرستين يابانيتين بمدينتي الطور وشرم الشيخ، وجار إنشاء مدرسة أخرى في شمال سيناء، فضلاً عن أنه تم تنفيذ 23 مدرسة صناعية و8 مدارس زراعية و15 مدرسة تجارية و4 مدارس فندقية.

ومن المقرر إنشاء أول مجمع للتعليم الفني في مصر بوسط سيناء، بينما تم وضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بمدينة الطور في مارس 2021، كما تم بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان في عام 2020/2021، والتي تضم 3 أفرع بمدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر.

وذكر التقرير أن التكلفة التقديرية لإنشاء أول مستشفى جامعي تعليمي بمدينة الطور تتراوح ما بين 250 لـ 500 مليون جنيه، هذا ويبلغ إجمالي عدد المواقع الثقافية التي تم تطويرها بسيناء 26 موقعاً، وذلك خلال الفترة من 2016 لـ 2021، أبرزها تطوير قصر ثقافة العريش وافتتاحه بعد إغلاق استمر لأكثر من 10 سنوات.

وعن جهود توفير الرعاية الصحية لأهالي سيناء، أوضح التقرير أنه تم إنشاء وتطوير 13 مستشفى و42 وحدة صحية حتى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية بمدينة العريش.

وفي السياق ذاته، رصد التقرير جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، حيث تشمل المنظومة 7 مستشفيات و24 وحدة ومركزاً طبياً، وقد تم تسجيل 92.8 ألف مواطن بالمنظومة بنسبة 88.5% من سكان المحافظة.

وبشأن ملف الرياضة، ذكر التقرير أنه تم إنشاء 60 ملعباً خماسياً داخل المدن والتجمعات البدوية ومراكز الشباب، وتم تطوير 30 مركزاً للشباب، هذا وبلغت تكلفة إنشاء المدينة الرياضية والشبابية بشرم الشيخ نحو 317.5 مليون جنيه، بينما وصلت تكلفة إنشاء صالة العريش نحو 92 مليون جنيه.

يأتي ذلك في حين بلغت تكلفة إنشاء الصالة المغطاة بشرم الشيخ نحو 55 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة تطوير ستاد الطور بجنوب سيناء نحو 10.5 مليون جنيه، وبلغت تكلفة إنشاء مضمار الهجن الدولي (لسباق الجمال) نحو 5 مليون جنيه.

وبشأن جهود تحقيق الحماية الاجتماعية لأهالي سيناء، وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 18.1 ألف أسرة مستفيدة حتى مارس 2021 بإجمالي دعم نقدي موجه للمستفيدين بلغت قيمته نحو 181.1 مليون جنيه.

وبالنسبة لمنظومة التموين والخبز في سيناء، فوفقاً للتقرير وصل عدد المستفيدين من نقاط صرف الخبز إلى نحو 213.5 ألف مستفيد، وعدد المستفيدين من البطاقات التموينية إلى نحو 338.9 ألف مستفيد، وذلك حتى مارس 2021، في حين تم صرف 11 مليون جنيه خلال المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، واستفاد من المبادرة خلال المرحلتين الأولى والثانية نحو 22 ألف مستفيد.

وفي سياق الحماية الاجتماعية أيضاً، أشار التقرير إلى تسليم 2284 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، كما تم تخصيص7 مكاتب تأهيل لذوي الإعاقة، وكشف التقرير أنه تم صرف 4.1 مليار جنيه كتعويضات لأهالي شمال سيناء عن المواجهات الأمنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى مارس 2021.