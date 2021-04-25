في ذكرى تحرير سيناء.. الرئيس يضع إكل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول، وذلك فى إطار احتفالات مصر، والقوات المسلحة المصرية، بذكرى عيد تحرير سيناء.

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