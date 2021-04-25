المصري البورسعيد يهدد بعدم لعب مباراة الأهلي بالدوري.. تفاصيل

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يستعد النادي المصري خوض مباراة الجولة الخامسة عشر والمؤجلة أمام النادي الأهلي، وسوف تقام المباراة مساء الثلاثاء القادم، على ملعب برج العرب الأسكندرية.

وطالب مسئولي النادي المصري تواجد حكام دوليين لإدارة اللقاء المرتقب، من أجل عدم حدوث أي أخطاء خلال أحداث المباراة، وأن إدارة النادي لن ترضى بتواجد الحكام الذين ليس لهم أي خبرات دولية.

وتحدث طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، بأن إدارة النادي تريد العدالة التحكيمية فقط خلال أحداث المباراة، وتم مخاطبة اللجنة الثلاثية من أجل هذا الأمر للتأكيد.

وأضاف: "النادي المصري ينافس على المراكز المتقدمة حاليا في جدول الترتيب وهناك منافسة شرسة على المراكز الأولى ولابد من وجود حكام على أعلى مستوى.

واختتم: "نحترم جميع الحكام المصريين، ونتنمى لهم التوفيق في تجربة الإعتماد عليهم خلال مباريات الدوري المصري دائما، وهو يمثل تحدي كبير لهم خلال الفترة القادمة، وأن محمود البنا ظهر بمستوى جيد خلال لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الماضي والذي انتهي بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل المصري حاليا المركز الرابع بجدول الترتيب ولديه 29 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة خلف الزمالك المتصدر صاحب الـ 36 نقطة.

الأهلي يعود للإنتصارات في الدوري بثلاثية في إنبي «فيديو»

حقق الأهلي فوز قوي علي إنبي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الدور الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب بترو سبورت.

سجل الهدف الأول في اللقاء حسين الشحات في الثانية الثلاثين من إنطلاقة المباراة من خلال تمريرة طولية من الجانب الأيسر من الملعب بأقدام محمد شريف، لحسين الشحات خلف المدافعين وينفرد علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

المصري والأهلي

سجل الهدف الثاني في المباراة النادي الاهلي في الدقيقة 3 من عمر المبراة بأقدام محمد شريف من خلال تمريرة طولية من سعد سمير وينفرد بها شريف علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

سجل الهدف الثالث النادي الأهلي في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بأقدام عمرو السولية، من خلال تمريرة قصيرة زاحفه علي الأرض من ضربة حرة مباشرة علي الجانب الأيمن من الملعب من أفشة للسولية علي حدود منطقة الجزاء سددها بقوة علي المرمي وسكنت الشباك أعلي يسار المرمي.