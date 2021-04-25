/628511/حسن-المير-قمة-القاهرة-وأبو-ظبى-أكدت-على-دور-البلدين-فى-الحفاظ-على-الأمن-العربي

وصف النائب حسن المير عضو مجلس النواب قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتاريخية والناجحة ،مؤكداً انها عكست حرص القاهرة وأبو ظبى فى الحفاظ على الامن القومى العربى والخليجى .

العلاقات المصرية الامارتية

وقال عضو مجلس النواب حسن المير، إن العلاقات المصرية الاماراتية نموذج رائع ومتفرد فى العلاقات التى يجب ان تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية مؤكداً ان العلاقات بين القاهرة وأبو ظبى تاريخية واستراتيجية وتؤكد دائما ان هناك تطابقاً تاماً فى وجهتى نظر مصر والإمارات العربية المتحدة تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية .

وقال النائب حسن المير عضو مجلس النواب، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال القمة على التقدير والمودة، التى تكنها مصر قيادةً وشعبًا لدولة الإمارات العربية المتحدة فى ضوء العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجى الراسخ بين مصر والإمارات وحرص مصر على الاستمرار فى تعزيز التعاون الثنائى مع الإمارات فى مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية، للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربى والإسلامى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

وأشاد النائب حسن المير بتأكيد الشيخ محمد بن زايد على أن زيارته الحالية لمصر تأتى استمرارًا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التى تربط البلدين حكومةً وشعبًا وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعمًا لأواصر التعاون الثنائى على جميع الأصعدة.

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وتجرد الاشارة إلى ان المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، المثصريين والقوات المسلحة الباسلة بذكري تحرير سيناء ،مؤكدا على ان التاريخ سطر من نور انتصارات هذه الذكري،مشيرا إلى أنها ستظل مضيئة فى قلوب وعقول كل المصريين، حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع المصرى الإسرائيلى، والذى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية”.