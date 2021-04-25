/628514/كسر-الأقفال-سقوط-عصابة-تسرق-المحلات-بهذه-الطريقة

حوادث عدة يواجهها المجتمع المصري تتربص لها وزارة الداخلية وتكون لها بالمرصاد، طرق قديمة وأخرى حديثة يستخدمها البعض لسرقة ما ليس لهم.

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي في الإسكندرية تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، كما تمكنت من إعادة المسروقات.

أسلوب "كسر القفل"

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر باستخدام أسلوب "كسر القفل" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مركبة تروسيكل ملك أحدهم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد 5 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها، ومن بينها مجموعة من الأدوات المنزلية "سكاكين كبيرة الحجم" تم سرقتها من داخل مخزن خاص بأحد التجار.

الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب الكمامة

فيما نجحت وزارة الداخلية فى تحرير (11588) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11542) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (46) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (774) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (223) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1592) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.