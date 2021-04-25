/628515/تعرف-علي-أول-الراحلين-عن-الأهلي-بقرار-من-موسيماني

فيما استطاع أن يحقق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي رقماً قياسياً وذلك بعد تسجيله هدف الأهلي الأول في مرمى إنبي، بينما أستمر محمد شريف لاعب المارد الأحمر في التألق وذلك من بوابة مباراة الزمالك التي شهدت أجواء ساخنه، حيث احرز هدفين أمام الفارس الأبيض، وأحرز هدف أمس أمام فريق إنبي، وذلك سيعتمد موسيماني المدير الفني للفريق علي اللاعب بصفة أساسة خلال الفترة المقبلة.

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ومن المقررر أن يرحل ثنائي الهجوم مروان محسن ووالتر بواليا عن صفوف الفريق، وذلك نتيجة أنهم لم يحققوا أي من المطلوب، حيث لم يحرزوا أهداف مؤثرة مع الفريق.

والتر بواليا

والتربواليا لاعب الفريق لم يحرز مع الأهلي صاحب لـ26 عام إللي ولعب بواليا 7 مباريات مع النادي الأهلي بواقع 5 مباريات في الدوري ، حيث احرز هدفين فقط، بالرغم أنه كان أكثر اللاعبين تسجيلا في المسابقة إلا أنه لم ينجح في إحراز أي هدف خلال مشاركته مع الأهلي حتى الوقت الجاري.

مروان محسن مهاجم الفريق برغم من أنه استمر داخل جدران القلعة الحمراء 5 مواسم لكنه لم يقدم مستوي يليق بالمارد الأحمر الذي اعتداد عليه الجماهير، حيث نال العديد من الدعم المستمر لكن لم يقدم مستوي مميز، فنال هجوم سرش علي مواقع التواصل الإجتماعي تطالب إداراة النادي برحيل اللاعب والتعاقد مع مهاجم سوبر.

ويبدأ فريق الأهلى اليوم الأحد التحضير لمباراته ضد المصرى يوم الثلاثاء المقبل فى ظل ضغط المباريات وعدم وجود وقت كافى لمنح اللاعبين راحة بين كل مباراة والأخرى. وأغلق الجهاز الفنى للأهلي بقيادة موسيمانى المدير الفني للفريق صفحة مباراة انبى أمس السبت حيث ينوى دراسة الفريق البورسعيدى وأسلوب لعبه تحت قيادة على ماهر، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة وتحضير الهجمة، ومحاولة اختراق صفوف المنافسين.