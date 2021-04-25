/628516/أسطورة-ليفربول-محمد-صلاح-وساديو-ماني-لا-يمكن-الاعتماد-عليهم

تحدث مايكل أوين أسطورة فريق ليفربول عن ثنائي الخط الهجومي للريدز محمد صلاح وساديو ماني، وتحليل مستوياتهم خلال هذا الموسم.

وأضاف خلال تصريحات صحفية إنجليزية: "محمد صلاح لاعب لا يصدق ومن أفضل اللاعبين على مستوي العالم في الخط الهجومي، ويستحق التواجد داخل صفوف الفريق الإنجليزي، ولكن لديه عيوب كثيرة ومن أهما أه ليس هداف بالفطرة ولا يستطيع تسجيل الأهداف السهلة مقارنة بالأهداف الصعبة الغزيرة الذي يحرزها بجدارة كاملة".

وأكمل: "أيضا ساديو ماني لا رائع ومن طراز فريد ويسجل الكثير من الأهداف ولكن هذا الموسم له سئ للغاية وسيعود الموسم القادم بقوة عالية، ولكن ينقصة الفطرة التي يمتلكها الهدافين دائما، وهذا هو السبب الذي جعل فريق ليفربول في مركز متأخر هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي".

واختتم: "أحترم جميع اللاعبين، وأتمنى لهم التوفيق، ويجب أن تكون هناك نجاعة هجومية وأستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل العديد من الأهداف ومساعدة الريدز في ما تبقى من الموسم".

ليفربول يتقدم بدفع الشرط الجزائي لدعم خط دفاع الفريق

حسم ليفربول الإنجليزي صفقة الفرنسي إبراهيما كوناتي صاحب الواحد والعشرون عام، قادم من صفوف لايبزيج الألماني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مع فريق الريدز.

زكرت تقارير مواقع أوروبية اليوم ان فريق ليفربول حسم صفقة المدافع الشاب كوناتي بعد يمتد لخمسة واسم، وأن الريدز سوف يدفع خلال الأيام القادمة دفعة من الشرط الجزائي له، والذي يبلغ شرطة الجزائي قيمة 35 مليون يورو.

يعمل ليفربول على تدعيم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتجنب المصاعب التي واجهها هذا الموسم بعد إصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب، حتي لايكرر خطئ الموسم الماضي في إبرام الصفقات.

محمد صلاح

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، وبدأ كوناتي مسيرته الكوروية في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية، ليتميز بطول 194 سم في قلب الدفاع، وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

يستعد فريق ليفربول لمباراته غداً السبت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ضهراً، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الآنفيلد.