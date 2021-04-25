/628517/شوقي-غريب-يهدد-بعدم-إستكمال-بطولة-الدوري-تفاصيل

طلب شوقي غريب المدير الفني مصر الأولمبى، من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين أو ثلاثة خلال المعسكر المقبل للفراعنة وتحديدا فى الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبلين.

فيما تمسك شوقي غريب بمواجهة منتخابات قوية والتي تأهلت لأوولمبيات تأهلت لأولمبياد طوكيو 2021، رافضا فكرة لعب مباريات ودية مع منتخبات لم تتأهل للأولمبياد، حيث يرغب فى توفير احتكاك قوى للاعبيه قبل هذا المحفل الكبير الذى يسعى فيه الفراعنة لتحقيق ميدالية أولمبية.

ترتيب مواجهات مصر:

مصر × إسبانيا (22 يوليو)

مصر × الأرجنتين (25 يوليو)

أستراليا × مصر (28 يوليو)

فيما كان من المفترض أن تقام التصفيات في الصيف الماضي، ولكن بسبب الكورونا تم تأجيلها ، حيث تنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي في 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.

تعرف علي أول الراحلين عن الأهلي بقرار من موسيماني

ويضم التصنيف الأول كلا من اليابان صاحبة الضيافة، بالإضافة لمنتخبات البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية، وفي المستوى الثاني تأتي منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا، ويتواجد المنتخب الوطني في التصنيف الثالث مع نيوزيلندا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، وفي المستوى الرابع والأخير، تأتي منتخبات السعودية وأستراليا وفرنسا ورومانيا.

ويضم التصنيف الأول كلا من اليابان صاحبة الضيافة، بالإضافة لمنتخبات البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية، وفي المستوى الثاني تأتي منتخبات المكسيك وألمانيا وهندوراس وإسبانيا، ويتواجد المنتخب الوطني في التصنيف الثالث مع نيوزيلندا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، وفي المستوى الرابع والأخير، تأتي منتخبات السعودية وأستراليا وفرنسا ورومانيا.

وقد استطاعت ونجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو في الصيف المقبل، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في مصر خلال عام 2019، حيث نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بعد التمديد للأشواط الإضافية، وسجل كريم العراقي ورمضان صبحي ثنائية الفراعنة في هذه المباراة.

اخر مواجهات منتخب مصر

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات منتخب مصر كانت في أولمببيات لندن 2012، حيث حققها فوز وحيد ، وتعادل وحيد وخسارة في مباراتين، ولم تشارك مصر أي منافسات كرة قدم للأولمبياد نسخ 2000، 2004، 2008، وكذلك 2016.