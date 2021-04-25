/628518/جاهزية-ثنائي-الزمالك-لمواجهة-البنك-الأهلي

أصبح جاهزية ثنائى فريق الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف أوباما، وذلك قبل مواجة غداً أمام فريق البنك الأهلي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك في تدريبات الفريق التي إقيمت على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وكان شيكابالا يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الفريق أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا كان يعانى من إصابة عضلية تعرض لها فى مباراة الفريق أمام الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، كما كان يعانى "أوباما" من الإصابة فى الكتف. وأصبح الثنائى جاهزين من الناحية الطبية لتدعيم الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى، ويقف قرار مشاركتهما أو ضمهما لقائمة الفريق فى يد الخواجة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى يحدد احتياجاته من الناحية الفنية.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة عقب التدريب الأخير للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية في تدريب اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب لتطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة

كما حرص كارتيرون على إيقاف التدريب من أجل توجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.