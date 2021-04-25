عاجل.. إصابة حسام البدري مدرب منتخب مصر بفيروس كورونا

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اصيب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التي أجراها عقب إصابة نجلته بفيروس كورونا

ويخضع المدير الفني للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقاً للإجراءات المتبعة.

جاهزية ثنائي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي إستقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة. ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ومن ناحيه اخري جاءت الأزمات في بدايتها بسبب راتب المدرب البرتغالي نيلو فينجادا الكبير والذي يصل إلي مليون جنية مصري شهري، وهذا أكبر بكثير من راتب المدير الفني المصري السابق للاتحاد، الدكتور محمود سعد.

ويعتبر نيلو فينجادا من أبرز الأسماء التي ظهرت على الساحة المصرية، عبر نادي الزمالك، وحقق معهم العديد من النجاحات والبطولات، ولكن خلال الفترة الأخيرة لم يقدم المطلوب الجيد الذي يؤهلة للتواجد في هذا المنصب، خاصة أنه لم يتولى تدريب أي فريق خلال السنوات الأخيرة.

من ناحيه اخري قرار رحيل محمود سعد عن منصب المدير الفني للمنتخب كان له رد فعل سلبي من جانب الجماهير والمتابعين، بسبب عدم أحقية المدرب، والذي كان له العديد من الأزمات وقت تواجد أحمد مجاهد في الجبلاية.

على مدار 5 سنوات فى الجبلاية كان محمود سعد يحصل على راتب 40 ألف جنية، وهذا الرقم قليل للغاية، مقارنة بما يحصل عليه المدرب البرتغالي الجديد، فجميع المنتخبات تم تعيين كل مدرب لها خلال الفترة الماضية، فهل راتب مليون جنية يكفى لحل أزمات منتخبات الشباب والناشئين والتواجد عبر المنصات العالمية والفوز البطولات الغائبة عن شباب الفراعنة منذ سنوات عديدة.

وأصدرت لجنة الإنظباط قراراها بوقف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الاول للزمالك 12 مباراة لكل منهما علي خلفية أحداث مباراة الشباب بين القطبين وذلك لظهورهما في فيديو مسئ لرموز النادي الأهلي.

محمد صلاح كما أعلنت اللجنة إيقاف 7 لاعبين من فريق الشباب بنادي الزمالك لمدة لمدة 8 مباريات مقبلة لكل لاعب.