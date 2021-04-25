بعد احتجازهم 4 شهور.. رحلة الإفراج عن 95 صيادًا في إريتريا وعودتهم لتراب الوطن

/628524/بعد-احتجازهم-4-شهور-رحلة-الإفراج-عن-95-صيادا-في-إريتريا-وعودتهم-لتراب-الوطن

استقبل مطار القاهرة الدولي، 95 صيادًا مصريًا بعد الإفراج عنهم من إريتريا، صباح اليوم الأحد، بعد تحركات السلطات المصرية العاجلة للإفراج عنهم في إريتريا.

والصيادين تم القبض على هؤلاء الصيادين في يناير الماضي، حيث عملت الحكومة على التواصل مع الجانب الإريتري للإفراج عنهم.

رحلة مصر للطيران رقم 3052

والصيادين المصريين وصلوا على متن رحلة مصر للطيران رقم 3052 قادمة من إريتريا وعليها 95 صيادا، وأنه تم إنهاء إجراءات الوصول عبر مبنى 1 المعروف بالمطار القديم.

وقامت إدارة الحجر الصحي في المطار، بإجراء تحليل فيروس كورونا للصيادين.

ومن المقرر أن يتم ارسالها إلى المعامل المركزية وانتظار الركاب حتى ظهور نتيجة التحليل وأيضا اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لعدم وجود جوازات سفر لديهم.

وجدتهم في المياه الإقليمية الإريترية

وكانت إريتريا قد احتجزت في يناير الماضي، 95 صيادا مصريا وجدتهم في المياه الإقليمية الإريترية.

وعلى الفور تحركت الخارجية المصرية للإفراج على هؤلاء الصيادين، حيث تواصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، هاتفيا مع نظيره الإريتري، عثمان صالح، للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت.

لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا بحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد علي بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي فى فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلي رأسها ملف سد النهضة.

شريف الجبلى يطرح تساؤلًا بشأن رؤية الوزارة

وطرح النائب شريف الجبلي رئيس لجنه الشؤون الإفريقية عدد من التساؤلات المطروحه داخل اللجنة ومنها رؤية الوزارة داخل افريقيا وخاصة الفترة الحالية والقادمة علي المستوي السياسي وما هي أولوياتنا خاصة أن افريقيا جزء مهم من محيط مصر والأزمة الخاصة بسد النهضة مطالبا توضيح موقف مصر بعد لقاء الوزير الخارجية الروسي وكذلك الأطراف المعنيين لتقريب وجهات النظر وكذلك احتجاز ١٠٠ صياد مصري في إريتريا.

وطرح رئيس لجنه الشؤون الإفريقية شريف الجبلي علي وزير الخارجيه إمكانية تشكيل وفد من أعضاء مجلس النواب لزيارة إريتريا وتكون بناء علي ما تقوله وزارة الخارجية.