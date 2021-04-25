مشروع مودة يُطلق المرحلة الخامسة من تدريبات الجامعات

جدة - نرمين السيد - وتستهدف المرحلة الخامسة تنفيذ 650 تدريباً لعدد 32,500 طالب وطالبة على مستوى 8 جامعاتن هى: "القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، وجنوب الوادى".

ويتم تنفيذ التدريبات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويقوم بتنفيذ التدريبات شبكة من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع.

وتستند التدريبات إلى محتوى علمى تدريبى تم إطلاقه فى فبراير 2019 واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وتتناول التدريبات ثلاثة أبعاد أساسية، الأبعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية، والتى تُسهِم فى إعداد الشباب المُقبِل على الزواج بالمعارف الأساسية التى تمكنهم من اختيار شريك الحياة على أُسس سليمة وبناء أسرة مستقرة تبعُد عن المُشكلات.