عاجل.. السيسى يحيى المصريين فى ذكرى تحرير سيناء: الأرض بالنسبة لنا هى العرض

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس، فى التدوينة، أنه "فى ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذى يثبت فى كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات".

وواصل الرئيس السيسى، "فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هى العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التى لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها".