عاجل.. التربية والتعليم: أبريل الجارى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى تعقد فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى، وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوى.

وشددت على أنه سيتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، على أن تكون الامتحانات النهائية لهما حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضور الطلاب إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكل الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

ولفتت الوزارة فى بيانها إلى استكمال المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وقالت إنه سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفنى وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

وأعربت الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسى الثانى وسط جائحة كورونا، وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسى الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

كما طمأنت الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.