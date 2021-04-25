عاجل.. السيدة انتصار السيسى: سيناء ستظل مقدسة للإنسان المصرى

جدة - نرمين السيد - قال السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس، إن سيناء ستظل أرضا مقدسة للإنسان المصرى، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم.





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