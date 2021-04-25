القوي العاملة تنجح في تحصيل 186 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 44 ألفا و400 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 186 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العامل المصري "يحيى.أ.م.م" المتأخرة لدى إحدى شركات الاستثمار الزراعي بالرياض ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أنه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المواطن قام بتحريك دعوى عمالية ضد الشركة إلا أنها رفضت فقام المكتب بعمل مذكرة مرافعة قانونية واعتراض على رفض الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب عليها القضاء بأحقية المواطن في مبلغ 44 ألفا و400 ريال سعودي، وقد تقدم المكتب لتنفيذ الحكم والتسوية الودية مع إدارة الشركة ، وتم إثبات محضر تصالح وتنازل على الحقوق المالية لدى فرع وزارة العمل بالرياض بعد استلام كافة المستحقات المالية.

كما قام المكتب باستخراج تأشيرة خروج نهائي للمواطن عن طريق مكتب العمل، ونظراً انتهاء جواز السفر الخاص به ، فقد تم عمل وثيقة سفر للمواطن.

وقد وجه المواطن الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، ومكتب التمثيل العمالي لما تم تقديمه من جهد ومساعدة حتى انتهاء مشكلته.