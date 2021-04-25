انتصار السيسى فى ذكرى تحرير سيناء: ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصرى

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بتحية تقدير إلى القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصرى، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم. وفي ذكرى تحرير سيناء، أتوجه بتحية تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار".

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