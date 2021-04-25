القوى العاملة: تعيين١١٧٣ شاباً.. منهم ١٢ من ذوى الهمم والعزيمة بالدقهلية.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين ١١٧٣ شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم ١٢ من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا ٤٤٨٣ شاباً منهم ٢٩ من ذوى القدرات ، وتوفير ٤٠ فرصة عمل .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع ٤٠ ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ ١١ عامل ، و ٤٠٠٠ جنيه لـ ٣ آخرين رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل ٦٠ عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي - إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على ١٠٥٣ منشأة وتم القيام بـ ٣٩ حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد ٥ ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى ٩٥ شكوى عمالية تم تسوية ٥ شكاوي منها ، وإحالة ٢٥ شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت ٦٦ شكوى منها تحت البحث والدراسة .

أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات ٧ فلسطينيين ، وتجديد ٣ تراخيص أخرى، وإستخراج ١٣٣٤ شهادة قياس مستوى المهارة ، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من ٨ دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ ٩٩ متدرباً ، و٣ دورات تدريبية أخري في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة ل ٣٣ متدرب ومتدربة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩ )، تابعت المديرية التفتيش على ٤٣٢ منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي