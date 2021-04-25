الرئيس للشعب في ذكرى تحرير سيناء.. «الأرض بالنسبة لنا هي العرض»

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر إلى جموع الشعب المصري، وهنأهم بذكرى تحرير سيناء، ووجه لهم التحية على قدرتهم على تحقيق ما يتمنوه مهما كانت العقبات والمعوقات.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلا: «في ذكرى تحرير سيناء الغالية، أتوجه بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري، الذي يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات، فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها».