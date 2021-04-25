السيدة انتصار السيسي في ذكرى تحرير سيناء: العقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام

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توجهت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحية والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية، والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار.
وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلة: «ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصري، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم، وفي ذكرى تحرير سيناء، أتوجه بتحية تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار».
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