/628525/أحمد-أبو-هشيمة-يهنئ-المصريين-بذكر-تحرير-سيناء

هنأ النائب أحمد أبو هشيمة وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”كل عام واحنا بنحتفل بذكرى تحرير أرض سيناء الحبيبة .. أرض الفيروز .. ونحتفل بتنميتها وتطويرها.. كل عام والشعب المصري بخير”.

أبو هشيمة يهنئ المصريين بذكري تحرير سيناء

ووجه النائب أحمد ابو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، تحية تقدير واعتزاز إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة ، التي دائما ما تخوض معاركها للحفاظ على أمن واستقارا الوطن ووحدة وسلامة أراضية .

اقرأ أيضا:عربية النواب: قمة " السيسي- بن زايد" تاريخية وحققت اهدافها لصالح البلدين

وتجدر الإشارة إلى ان موقع دوت الخليج حصل علي مشروع موازنة مجلس الشيوخ ، للعام المالي الجديد 2021- 2022، والتى من المنتظر أن يتم مناقشتها ضمن مشروع الموازنة العامة عقب أن يلقي كل من وزير المالية ووزيرة التخطيط بيانتهم أمام مجلس النواب اليوم الأحد.

وجاءت ميزانية مجلس الشيوخ ، بنحو ٥٨١ مليونا و ١٠٤ ألف جنيه، حيث تنص لائحة مجلس الشيوخ بحسب مادة 262 بأن المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ومادة 263 بأن تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل، ومادة 264 يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

ومادة 265 يُعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس. ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للاعتماد المطلوب

ويستمع مجلس النواب بداية من اليوم الأحد، لبيانات 3 وزراء وهم الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة يوم الأحد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة الاحد بيان عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.