التنسيقية والمواطن.. ندوة موسعة حول حياة كريمة تعيد إحياء الحوار حول قضايا الشارع

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فرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نفسها ككيان سياسي نموذجي، قادر على الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالحياة السياسية، وخوض الاستحقاقات النيابية والدفع بكوادر لتجديد دماء السلطة التنفيذية، وأيضا الانخرط بشكل مبهر في كل مايتعلق بشؤون الناس والمواطنين.

وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، ضمن فعاليات رمضانيات "التنسيقية" التى تحمل عنوان "حياة كريمة.. خطوة على طريق العدالة الاجتماعية، للحديث عن برامج الحماية الاجتماعية، ودور المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بحياة المواطن المصري.

مفهوم جديد

اعتاد فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجمع ببراعة، بين مقتضيات العمل النوعي في السياسة والأحزاب وساحات البرلمان، وبين التركيز بمنتهى القوة وبشكل مباشر على مايتطلبه الشأن الخاص بالمواطنين، حيث برع قيادات وكوادر التنسيقية في توظيف النجاحات التي حصدوها في البرلمان وفي مواقعهم التنفيذية، في صالح الموواطنين والنهوض بحياتهم والارتقاء بها.

ولم يكن ذلك محض تنظير إنشائي، وإنما ممارسات فعلية، وجهود لاتتوقف لصالح المواطنين، وبمنهجية تستطيع تحقيق أفضل الأهداف بأسرع الآليات، من خلال مد جسور التعاون بين المسؤولين من جهة، وتحقيق الربط بينهم وبين المواطن من جهة أخرى، وهو ماتبدا من خلال البث المباشر الذي دشنته التنسيقية على صفحتها مساء أمس.

فضيلة الحوار

بفضل مايحوزه كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من كفاءات وتخصصات علمية وعملية مبهرة، فقد تحقق نجاح غاب عن الساحة السياسية والبرلمانية لفترة طويلة، وهي "فضيلة الحوار"، وإعلاء قيمة النقاش بين الأطراف المعنية حول قضية أو ملف طارئ يشغل الرأي العام.

لم يكن هناك من هو قادر خلال السنوات الأخيرة، على إجراء هذا القدر من التحاور وإثراء جولات من الحديث والنقاش، كما تفعل التنسيقية الآن، على اختلاف الأشكال، سواء تحت القبة، أو في المؤتمرات السياسية، وحتى اللقاءات والمنتديات الإلكترونية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

فضيلة الحوار تجلت في أبهى صورها، بمشاركة الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، مع متحدثى التنسيقية فى اللقاء، النائبة رشا فايز و هدى عمار أعضاء مجلس النواب، في ظل إدارة النائبة أميرة العادلى للقاء.

نتائج فعالة

الجهود التي يتم بذلها من كيان بحجم تنسيقية شباب الأحزاب، فيما يخص المبادرة الرئاسية الرائدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، تضمن تحقيق نتائج مبهرة، والخروج بأفضل التوصيات والأفكار، والمقترحات واتخاذ الشكل الأمثل لتنفيذها، فهذا القدر من المجهود لكوادر لاتهدأ ولا تعرف معنى للراحة، لايمكن إلا أن ينتج عنه إنجاح المشروعات القومية الكبرى في تلك التوقيتات الدقيقة من عمر البلاد.

اللقاءات والاجتماعات والنقاشات التي اضطلعت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هي الضمانة الأبرز لنجاح جهود تطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، ضمن المشروع القومي "حياة كريمة".