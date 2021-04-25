/628527/يسري-المغازي-مصر-والإمارات-قطعة-واحده-لا-تتجزأ-في-مواجهة-المخاطر

أشاد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالقمة التي عقدت بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على عمق وترابط العلاقات المصرية الإماراتية، ولافتا إلى أن مصر تسعي لمساندة كل الدول الشقيقة العربية.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر والامارات

ولفت النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى عمق ومتانة التحالف بين مصر والإمارات، وأيضاً تأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز التعاون الثنائى مع الإمارات فى مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربى والإسلامى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

مصر والامارات قطعة واحدة لا تتجزأ

وأكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن هناك أحاديث متدوالة تحاول النيل من العلاقات المصريةالاماراتية، وزعزعة الثقة وعلاقات الأخوة بين الشعبين، مؤكدة على ان مصر والامارات قطعة واحدة لا تتجزأ فى مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة.

عيد تحرير سيناء

ووجه النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري بذكري احتفالات تحرير سيناء واسترداد ارض المصرية.

اقرأ أيضا:البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.