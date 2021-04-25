/628529/إنفوجراف-مليارات-وخطوات-متسارعة-عوضت-سيناء-أعوام-الإرهاب-والحرب

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف لخطة مصر واستراتيجية التنمية الشاملة لسيناء منذ عام 2014، تحت عنوان أرض الفيروز تهزم الإرهاب، وتبني المستقبل بالتنمية والاستقرار.

وفعل مجلس الوزراء عبر منشور لها، هاشتاجات #مصر_تنفذ_استراتيجية_التنمية_الشاملة_لسيناء_منذ_2014، و#أرض_الفيروز_تهزم_الإرهاب_وتبني_المستقبل_بالتنمية_والاستقرار، و#عيد_تحرير_سيناء.

بالإضافة إلى #المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء، و#رئاسة_مجلس_الوزراء.

وقال مجلس الوزراء: "يظل ملف الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء على قمة الأولويات العاجلة والملحة للدولة المصرية، باعتباره قضية أمن قومي، حيث وضعت الدولة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها، انطلاقاً من حقيقة أن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار".

خطوات متسارعة لتعويض سيناء

وأكمل أنه جرى العمل بخطوات متسارعة لتعويض سيناء عن سنوات مضت، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والاستثمارات في شتى القطاعات.

وتأسيس سلسلة من المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة، ومدها بشرايين الحياة عبر بناء جسور وأنفاق تربط البوابة الشرقية لمصر بمنطقة وادي النيل والدلتا، حتى يتم الاستغلال الأمثل لثروات ومقومات أرض الفيروز الاقتصادية وإعادة بناء الإنسان بها.

استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء منذ عام 2014.

650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء

وأوضح التقرير أنه تم إنفاق أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء منذ عام 2014، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء خلال 8 سنوات، بنسبة 415%، حيث من المقرر أن تصل لـ 10.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه عام 2020/2021، و5.4 مليار جنيه عام 2019/2020، و3.4 مليار جنيه عام 2018/2019، و4.2 مليار جنيه عام 2017/2018، و6.3 مليار جنيه عام 2016/2017، و2.7مليار جنيه عام 2015/2016، و2 مليار جنيه عام 2014/2015.

أبرز مشروعات البنية التحتية

واستعرض التقرير أبرز مشروعات البنية التحتية، حيث وصل إجمالي الطرق التي تم إنشاؤها نحو 2400 كم، وأهمها إنشاء طريق مزدوج شرم الشيخ- نفق أحمد حمدي بطول 342 كم، في حين تم الانتهاء من تطوير طريق طابا- نويبع بطول 60 كم، وكذلك الانتهاء من تطوير المرحلتين الأولى والثانية من طريق دهب- نويبع بطول 50 كم.

تطوير المرحلة الثالثة من طريق دهب

وأضاف التقرير أنه جار العمل على تنفيذ عدد من مشروعات تطوير الطرق، أبرزها طريق وادي سعال سانت كاترين‎بطول 65 كم، وبنسبة تنفيذ تبلغ 93%، بالإضافة إلى أنه جار تطوير المرحلة الثالثة من طريق دهب- نويبع بطول 27 كم، وبنسبة تنفيذ تبلغ 61%.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى إنشاء 5 كباري عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع، فضلاً عن الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة للموانئ والمنافذ البرية، أفاد التقرير بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ، إلى جانب الانتهاء من تطوير منفذين بريين بمدينتي طابا ورفح.