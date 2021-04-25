/628530/اتحاد-الكرة-يعلن-سفر-أحمد-مجاهد-ومحمد-بركات-لحضور-قرعة-كأس-العرب

توجه إلى الدوحة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وبصحبته محمد بركات مدير المنتخب الوطني لحضور قرعة بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تقام البطولة تحت إشرافه والاتحاد القطري مستضيف البطولة المقرر اقامتها هناك خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

فيما اعتذر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم تلبية الدعوة لإصابته بفيروس كورونا.

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كما توجه هاني أبو ريدة إلى الدوحة أيضا على متن رحلة الطيران نفسها لحضور القرعة بوصفه عضوا بمجلس الفيفا الذي يشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وفي وقت سابق قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي إستقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة. ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ومن ناحيه اخري يعيش اتحاد الكرة بعض من الأزمات وذلك بسبب راتب المدرب البرتغالي نيلو فينجادا الكبير والذي يصل إلي مليون جنية مصري شهري، وهذا أكبر بكثير من راتب المدير الفني المصري السابق للاتحاد، الدكتور محمود سعد.

ويعتبر نيلو فينجادا من أبرز الأسماء التي ظهرت على الساحة المصرية، عبر نادي الزمالك، وحقق معهم العديد من النجاحات والبطولات، ولكن خلال الفترة الأخيرة لم يقدم المطلوب الجيد الذي يؤهلة للتواجد في هذا المنصب، خاصة أنه لم يتولى تدريب أي فريق خلال السنوات الأخيرة.