مصر أرض الصالحين.. على جمعة: عمرو بن العاص أهدى مصر للإسلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف على جمعة، خلال حديثه فى برنامج "مصر أرض الصالحين" المعروض عبر القناة الأولى المصرية، أن كل مسلم على أرض مصر حسناته تصب فى ميزان عمر بن العاص، مشيرًا إلى أن الصحابى الجليل أهدى مصر إلى الإسلام، كما أهدى الإسلام إلى مصر.

ولفت إلى أن مصر زارها كثير من الصحابة، وجاء إليها نحو 20 ألفًا، مشيرًا إلى أن مدينة البهنسا الواقعة فى المنيا بها فقط 5 آلاف، إضافة إلى الموجودين فى مدينة الشهداء بالمنوفية.