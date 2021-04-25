برلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل دوما فى ذاكرة التاريخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت النحاس، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل دوما فى ذاكرة التاريخ شاهدا على ملحمة عسكرية وسياسية ودبلوماسية خاضتها مصر من أجل استعادة أراضيها.

وأشارت إلى أن هذه الذكرى ستظل فى وجدان كل مصرى محب لبلده حريص على رفعة وطنه، وستظل فى ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

وأوضحت أن عقيدة الجيش المصرى قائمة على الحفاظ على الأرض والوطن، ودفع الغالى والنفيس فى سبيل حماية الوطن، مشيدة ببطولات القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر وفى حربها ضد الإرهاب حاليا والتى لا تقل عن معركة العبور.