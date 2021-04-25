جدة - نرمين السيد - وأكدت النحاس، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل دوما فى ذاكرة التاريخ شاهدا على ملحمة عسكرية وسياسية ودبلوماسية خاضتها مصر من أجل استعادة أراضيها.
وأشارت إلى أن هذه الذكرى ستظل فى وجدان كل مصرى محب لبلده حريص على رفعة وطنه، وستظل فى ذاكرة الأجيال المتعاقبة.
وأوضحت أن عقيدة الجيش المصرى قائمة على الحفاظ على الأرض والوطن، ودفع الغالى والنفيس فى سبيل حماية الوطن، مشيدة ببطولات القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر وفى حربها ضد الإرهاب حاليا والتى لا تقل عن معركة العبور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل دوما فى ذاكرة التاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.