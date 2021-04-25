عاجل.. التعليم: استكمال الدراسة بالمدارس الدولية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنه لأولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين. وكانت الوزارة أعلنت، قبل قليل، انتهاء العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى نهاية شهر أبريل الجارى، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.

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