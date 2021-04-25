عاجل..الأعلى للإعلام: مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية حتى 30 مايو

جدة - نرمين السيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، وذلك يومياً من الساعة 12 حتى 2 ظهراً بمقر المجلس بماسبيرو.





يأتى ذلك تنفيذاً للقانون رقم 180 لسنة 2018 حيث تنص المادة 6 منه: لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فى ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ. ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى. وكان المجلس قد قام بتسليم الشهادات للوسائل الإعلامية التى قامت بتوفيق أوضاعها.

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