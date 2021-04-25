الإمام الأكبر ينعى ضحايا حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا فى بغداد

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة العراق، قيادة وحكومة وشعبا، فى ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا، بالعاصمة العراقية بغداد، والذى راح ضحيته عشرات الضحايا والمصابين.





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