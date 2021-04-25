عاجل.. التعليم: استكمال الدراسة للإعدادية والثانوية والامتحانات وفق الجداول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختيارياً.





وشددت الوزارة على التزام الدولة بكل الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وكانت الوزارة أعلنت، قبل قليل، انتهاء العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى نهاية شهر أبريل الجارى، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت أن الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى تعقد فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى، وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوى.