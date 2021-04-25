قيادية بـ مستقبل وطن: سيناء شهدت نقلة نوعية فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - تقدمت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ39 لعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى أصبحت محفورة بحروف من نور داخل قلوب وعقول كل المصريين.





وأشادت نوار، فى بيان لها، بالإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة التي تحققت على أرض سيناء منذ تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئاسة، فقد عانت سيناء من الإهمال الشديد سابقاً، أما حالياً فالتعمير والمشروعات القومية الاقتصادية التى تجرى على أرض سيناء حالياً تمثل نقلة نوعية لسيناء ولبدو سيناء، فالمجمعات البدوية ومجمعات الإسكان ومشروعات مياة الشرب والصرف الصحى والمشروعات التعليمية والصحية ساهمت فى رفع المستوى المعيشى لسكان سيناء.

وأوضحت نوار، أن سيناء شهدت تنمية بقيمة 700 مليار جنيه، ونفذت مشروعات قومية وتنموية كبرى لدعم المواطن السيناوى، من بينها "جامعتين، وثلاثة مطارات، واثنين ميناء رئيسى، وخمسة مدن جديدة، وشبكة أنفاق على أعلى مستوى آخرها نفق الشهيد أحمد حمدى "2"، لعمل ربط كامل لسيناء، وكذلك مصانع الأسمنت، و12 مصنعا للرخام، ومن المستهدف الانتهاء من مشروعات البنية التحتية فى 30 يونيو الجارى.

وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلى أن التوسع فى إقامة المجمعات الزراعية بسيناء وكذلك إقامة المناطق الصناعية سوف تساهم في توفير فرص العمل وتوليد دخل لأهالى سيناء، بجانب أهمية مشروعات الطرق المقامة بسيناء لربط المناطق المختلفة داخل سيناء وهو الأمر الذى يؤدى الى سهولة الحركة والتنقل، فضلاً عن تيسير الأنشطة الإقتصادية المختلفة داخل سيناء مما يساهم فى زيادة معدلات النمو والتنمية بسيناء.

وذكرت نوار، أهمية تحقيق نهضة متكاملة لسيناء واستغلال الموارد المتاحة سواء فى مجالات التعدين والمجمعات الصناعية والزراعة وأيضاً الاستغلال الأفضل لامكانيات سيناء السياحية والدينية والتاريخية، بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومى.