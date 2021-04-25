وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكري تحرير سيناء

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـتاسعة والثلاثين لتحرير سيناء. وقال شعراوي في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء ، والتي تم استردادها بقدرة وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم . وأضاف وزير التنمية المحلية في البرقية : داعيًا المولي عز وجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسؤوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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