وزيرة الهجرة تشارك بالفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان بالولايات المتحدة ”ECN”

الشبكة المصرية للسرطان بأمريكا تجمع أكثر من 700 ألف دولار لعلاج مرضى السرطان
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان "ECN" بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم مرضى السرطان في مصر خاصة الأطفال، بمشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، والدكتور هشام الصيفي رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للسرطان ECN، والدكتور محمد العريان والفنان حسين فهمي والفنانة إلهام شاهين، ونخبة من علماء وخبراء مصر بالخارج.
وتعد هذه المشاركة الثالثة لوزيرة الهجرة، في هذه الفاعلية، دعما لجهود الشبكة المصرية للسرطان في مساندة مرضى السرطان في مصر مع التركيز على سرطان الأطفال.
وفي كلمتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بأعضاء الجالية المشاركين في الحفل الذي يخصص عائده لدعم مرضى السرطان في مصر وخاصة الأطفال، مثمنة جهود المصريين بالخارج في دعم الوطن بشتى المجالات، مؤكدة أن علماء وخبراء مصر بالخارج شاركوا في دعم الكثير من المشروعات القومية بخبراتهم، بالإضافة لإسهامات بالأجهزة الحديثة لدعم الكثير من المستشفيات في مصر.
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