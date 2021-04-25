فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج للصحفيين.. اليوم

أكد أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنه تقرر فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج، دون غرامات، لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم الأحد ٢٥ إبريل، وحتى الأحد الذي يليه.

وأشار عبد المجيد، إلى أنه تقدم بالمقترح ووافق عليه مجلس النقابة بجلسته المنعقدة مساء الخميس الماضي.

وتابع رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، أنه في ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف هذا القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة دون تمكنهم من الاشتراك في مشروع العلاج، واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء بالجمعية العمومية، راغبين في الاشتراك، وكذا إضافة أفراد بأسرهم.

وأشار إلى أنه رغم الضغوط الكبيرة الناجمة عن الجائحة نستكمل إن شاء الله الإصلاحات الهيكلية في مشروع العلاج، ومواصلة القتال على جبهة كورونا في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

ودعا المؤسسات الصحفية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء، في ظل تصاعد معدلات إصابات الموجة الثالثة، التي تحمل متغيرًا مقلقًا، وهو الإصابات الجماعية داخل الأسرة الواحدة.

وقال وكيل نقابة الصحفيين، إن شاء الله لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ستوفر كميات جديدة من الكمامات الطبية والمطهرات، بعد نفاد الكميات السابقة، لمواصلة جهودها في الشق الوقائي الممتدة لأكثر من عام ونصف، منذ ظهور الجائحة، على أن تكون موثوقة الجودة من مصانع الإنتاج الحربي، وبتخفيضات إضافية للأسعار.